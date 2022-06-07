Şişli'de çekçekle motosiklet çalan 2 kişi yakalandı - Haberler

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Şişli'de çekçekle motosiklet çalan 2 kişi yakalandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Şişli'de kağıt toplamak için kullanılan el arabasıyla motosiklet çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de kağıt toplamak için kullanılan el arabasıyla motosiklet çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 22 Mayıs'ta Sıracevizler Caddesi ile Huzur Sokak kesişiminde park halindeki motosikletin yanına gelen 2 şüpheli, bir süre bekledi.

Şüpheliler, daha sonra kilidini kırdıkları motosikleti, "çekçek" diye tabir edilen el arabasına koyup üzerini kartonlarla örterek olay yerinden ayrıldı.

Motorunun çalındığını anlayan Yiğit Akkoç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Şişli Polis Merkezi Amirliği ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüpheliler tespit edildi.

Şüpheliler İsmail G. ve Yonca D, bir gün sonra Yayla Mahallesi Tarcan Sokak'taki metruk binada çaldıkları motosikletle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin motosikleti çekçeke koyup taşımaları yer alıyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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