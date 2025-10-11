Haberler

Şişli'de Çatı Katında Yangın: Kısmi Çökme Meydana Geldi

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın sırasında çatı katında kısmi çökme yaşandı ve mahalle sakinleri panik anları yaşadı.

Şişli'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışmaları sonucu söndürüldü.

Kuştepe Mahallesi Çilek Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binanın üst katını tamamen sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada binanın çatı katında kısmi çökme meydana geldi.

Alevlerin ve yükselen dumanların yoğunluğu nedeniyle mahalle sakinlerinin kısa süreli panik yaşadığı yangın, çevre ilçelerden gelen ekiplerin yardımıyla söndürüldü.

Olayda, maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
