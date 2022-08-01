ŞİŞLİ'DE ÇANTADAN PARA VE CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'de, apartmanın birinci katına tırmanarak cam kenarındaki çantadan cep telefonu ve para çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Şişli İzzetpaşa Mahallesinde 22 Temmuz Cuma günü gece saatlerinde bir şüpheli, apartmanın demir korkuluklarına tırmanarak, etrafı kontrol etti. Daha sonra apartmanın birinci katındaki dairenin penceresi önündeki çantadan 1 adet cep telefonu, 3 bin 250 lira ve 50 Euro para çaldı. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, uyandığında çantasından para ve telefonunun çalındığını fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Korkuluklara tırmanan kişinin, daha önce benzer suçlardan kaydı bulunan N.U. (18) olduğunu tespit eden polis ekipleri, aynı mahallede şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.U., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.U.'nun hırsızlık öncesi demir korkuluklara çıkarak etrafı kontrol ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.