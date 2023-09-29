Şişli'de Boşanma Davası: Samet Mutlu'ya 14 Yıl Hapis Cezası

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'yu kurşunlayarak uzun süre tekerlekli sandalyeyle yaşamasına neden olan Samet Mutlu, yeniden yargılandığı davada 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'ın önceki cezayı fazla bulması üzerine yapılan yeniden yargılamada karar verildi.

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'yu (27) kurşunlayarak uzun süre tekerlekli sandalyeyle yaşamasına neden olduğu için toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Samet Mutlu yeniden yargılandığı davada, 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, sanık Samet Mutlu'ya 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 15 yıl hapis cezasını fazla olduğu gerekçesiyle bozmuştu.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Samet Mutlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Uzun süre tekerlekli sandalyeyle yaşayan şikayetçi Sabiha Mutlu da geçirdiği tedaviler sonucunda bastonla yürüyerek duruşmaya geldi.

Duruşma savcısı, önceki celsede sanık Samet Mutlu'nun, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 15 yıldan 25 yıla kadar hapsini talep ettiği mütalaasını tekrar etti.

"ÜST DÜZEYDEN CEZALANDIRILSIN"

Hakimin söz verdiği Sabiha Mutlu, eski ifadelerini tekrar etti. Sabiha Mutlu'nun avukatı Ahmet Ökten, müvekkilinin adli tıp raporuna göre sinirlerinde ağır tahribat olduğunu belirterek olayda kasıt olduğunu, daha önceden tasarlandığını, sanığın olay günü çocuğuyla vedalaşmış olmasının da bunu kanıtladığını ifade etti. Avukat Ökten, sanığın üst düzeyden cezalandırılmasını talep etti.

"PİŞMANIM, OLAY SPONTANE GELİŞTİ"

Son sözü sorulan sanık Samet Mutlu da, "Pişmanım. Sabiha ile husumetim yok. Olay spontane gelişmiştir. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi. Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek "Mütalaada ciddi çelişkiler bulunmaktadır. Müvekkilim olay günü bir anda sinirlenmiştir. Pişmandır, mağdure husumet beslememektedir. Adalete güveniyoruz. Hükümle birlikte tahliyesini talep ederim" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, Yargıtay bozma ilamına uyduklarını belirterek sanığı 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"ADALET TEKRAR YERİNİ BULDU"

Duruşma çıkışında sanık Samet Mutlu'nun annesi Aysel Mutlu, "Yaktın oğlumu Sabiha. 40 gün sana, 1 gün bana" diyerek bağırdı. Mutlu, güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. Sabiha Mutlu ise "Verilen karar çok memnun etti. Allah bin kere razı olsun. Adalet tekrar yerini buldu. Üstümden çok büyük yük kalktı. Çocuğumla bir hayat kurmaya çalışıyorum. Yüzde 25 engelliyim, engelli raporlarımı da sundum zaten. Verilen kararın yine en iyisiydi, çok teşekkür ederim, çok şükür" dedi. Avukat Ahmet Ökten "Esasında en üst seviyede alması gerekirdi. Yine de mahkemenin takdiridir" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sabiha Mutlu şiddet gördüğü gerekçesiyle kocası Samet Mutlu'ya boşanma davası açmıştı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vererek çocuğun babasıyla ise haftada bir gün görüşmesini kararlaştırdı. Kızını alan Samet Mutlu, 23 Mayıs 2021 günü kızını annesine teslim etmedi. Bunun üzerine Sabiha Mutlu, kızını almak için Samet Mutlu'nun evinin önüne gitti. Samet Mutlu ile sokakta konuşmaya başlayan Sabiha Mutlu, "Çocuğumu saat 18.00'da getirmen gerekiyor, bu saate kadar durmasına gerek yok, mahkemenin kararına uymalısın" demesi üzerine sanık tokat attığı, pantolonunun ön kısmından çıkardığı silahla yakın mesafeden ateş etti. Sabiha bacağına isabet eden ilk mermi üzerine yere düştü. Sabiha Mutlu yerdeyken sanık Samet Mutlu dört el daha ateş etti. Ağır yaralanan Sabiha Mutlu felç geçirme tehlikesi yaşadı. Olay sonrası kaçan ve daha sonra polise teslim olan Samet Mutlu tutuklandı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Samet Mutlu hakkında 30 Kasım 2021'de karar çıktı. Mahkeme yargılama sonunda Samet Mutlu'yu 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası ve 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Görüntü

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-Sabiha Mutlu annesi ve avukatıyla duruşma çıkışı

-Aysel Mutlu'nun bağırması