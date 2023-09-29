Şişli'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Vuran Sanığa 14 Yıl Hapis Cezası

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup sakat kalmasına neden olduğu gerekçesiyle verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık, yeniden yargılandığı davada 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şişli'de, boşanma aşamasındaki eşini silahla vurup sakat kalmasına neden olduğu gerekçesiyle verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık, yeniden yargılandığı davada "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Samet Mutlu tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, mağdur ve müdahil olan Sabiha Mutlu ile annesi de katıldı.

Sabiha Mutlu'nun avukatı Ahmet Ökten, müvekkilinin olay nedeniyle yüzde 24 engelli olduğunu ve sinir sisteminde ağır hasar bulunduğunu gösteren sağlık raporlarını dosyaya sunduklarını söyledi.

Ökten, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Samet Mutlu, "Olay spontane gelişmiştir. Pişmanım, keşke böyle yaşanmasaydı." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Samet Mutlu'nun "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, sanık Mutlu'nun tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Bu sırada karara tepki gösteren sanık Samet Mutlu'nun annesi Aysel Mutlu, "Yaktın oğlumu Sabiha." diyerek bağırdı.

Duruşmanın bitmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Sabiha Mutlu, "Çok mutluyum. Adalet tekrar yerini buldu. Üstümden çok büyük yük kalktı. Çocuğumla bir hayat kurmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

Şişli'de, Samet Mutlu boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'yu 23 Mayıs 2021'de silahla yaralamıştı. Tutuklanan Mutlu hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

Eşinin yaralaması nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Mutlu, davanın ilk duruşmasına ambulansla gelmiş, sedye üzerinde girdiği duruşmada şikayetçi olmuştu.

Davayı 30 Kasım 2021'deki karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Samet Mutlu'yu "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehine takdiri indirim nedeni sayan heyet, cezayı 15 yıla indirirken sanığın hapis cezası infazını tamamlayana kadar kendi alt soyu üzerinde velayet ve vesayet yetkilerinden yoksun bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Heyet, sanığın ayrıca "silahla tehdit" suçundan da 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Sanık Mutlu, toplamda 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay'a temyiz başvurusu

Sanık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine taşımış, istinafın kararı hukuka uygun bulmasının ardından taraflar Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkında teşebbüs nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngören kanunun uygulanması sırasında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte gözetilip makul bir düzeyde ceza tayini yerine, azami sınır olan 20 yıla yakın düzeyde ceza verilmesini hukuka aykırı bularak oy çokluğuyla bozma kararı vermişti.

Üye hakimlerden 2'si ise karşı oy kullanarak sanığın "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılması gerektiğini karara şerh düşmüştü.

Dava dosyası bu kapsamda yeniden görülmek üzere İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.