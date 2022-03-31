BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAÇIRAN SANIĞA 6 YIL HAPİS CEZASI

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Mithat Topal'ı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mithat Topal ve Maksut Yıldız bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Rahim Maral, Mağdur Şilan Topal, babası müşteki Abdulhamit Narman ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"EŞİMLE BARIŞMAK İÇİN HAREKET ETTİM"

MÜTALAADA SANIKLARIN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

"SUÇ İŞLEME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM"

MİTHAT TOPAL'A 6 YIL HAPİS CEZASI

İDDİANAME

İddianamede, sanık Mithat Topal ile Şilan Topal'ın boşanma aşamasındayken Şilan Topal'ın ailesinin Şişli'deki evinde kaldığı anlatılıyor. Mithat Topal'ın 7 Eylül 2021'de Şilan Topal'ın yanına gittiği, araçtan inip mağduru zorla taksiye bindirdiği, bu araç içinde de diğer sanıklar Maksut Yıldız ve Rahim Maral'ın Mithat Topal'a yardımcı olduğu ifade ediliyor. Sanık Topal'ın, eşini ilk önce Tarlabaşı'na sonra da Gaziosmanpaşa'da bir adrese götürdüğü, burada zorla tuttuğu kaydedilen iddianamede, 8 Eylül'de mağdurun zorla tutulduğu eve giden sanık Maksut Yıldız'ın "Eğer şikayetçi olursan çok kötü şeyler olacak" diye tehdit ettiği bildiriliyor. İddianamede 3 sanığın "Birden fazla kişiyle birlikte, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaö suçundan 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapisleri isteniyordu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel