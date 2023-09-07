Şişli'de Boşanma Aşamasında Olan Eşine Kurşun Yağdıran Sanığın Davası Bozuldu

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdıran Samet Mutlu'nun davası bozuldu. Yeniden görülen davanın ilk duruşmasına bastonuyla gelen Sabiha Mutlu 'Ben mahkemenin kararında devam etmesini istiyorum. Verilen karar en doğru karardı zaten' dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırmıştı: Kadın mahkemeye bastonuyla geldi

Bastonuyla mahkemeye gelen Sabiha M.: "Ben mahkemenin kararında devam etmesini istiyorum"

İSTANBUL - Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdıran Samet Mutlu'nun davası bozuldu. Yeniden görülen davanın ilk duruşmasına bastonuyla gelen Sabiha Mutlu "Ben mahkemenin kararında devam etmesini istiyorum. Verilen karar en doğru karardı zaten" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu'ya kurşun yağdıran tutuklu sanık Samet Mutlu'nun yeniden yargılanmasına başlandı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Sabiha Mutlu bastonu yardımıyla katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da katıldığı mahkemeye, tutuklu sanık Samet Mutlu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulduğunu belirtti. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla tehdit' suçlarından 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırtılmasını talep etti. Tarafların avukatları, açıklanan mütalaaya ilişkin savunma ve beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep ettiler.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Samet Mutlu'nun tutukluluk halinin devamına ve taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"Ben mahkemenin kararında devam etmesini istiyorum"

Duruşmanın ardından mahkeme salonu önünde açıklama yapan Sabiha Mutlu, "Benim engelli kalmadığımın iddia edilmesi, benim hiçbir şeyim olmadığı, sadece göz boyaması ve duygu sömürüsü yaptığımı karşı taraf hala düşünüyor. Bunca tehditler, cezaevinden aramalı tehditler, söylediğim halde yalan söylüyor. Haksız tahrik istiyorlar, söylenmeyen ve olmayan bir şeyi varmış gibi anlatıyorlar. İftira atıyorlar, böyle bir şey yok. Var olan vücudumla ilgili zaten rapor mahkemeye sunulacak, kendileri de bunu görecek. Ben mahkemenin kararında devam etmesini istiyorum, kararında tavrının devam etmesini istiyorum. Verilen karar en doğru karardı zaten" ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Şişli'de yaşayan Samet Mutlu ile Sabiha Mutlu 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermiş, babasıyla haftada bir gün görüşmesini kararlaştırmıştı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmemişti. Kızını almak için Sabiha Mutlu'ya tokat attığı iddia edilen Samet Mutlu, sonrasında ateş etmişti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığılmıştı. Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu'yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaralamıştı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu'nun 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'silahla tehdit' suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Mahkeme heyeti 30 Kasım 2021'de sanık Samet Mutlu'yu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan takdir indirimi uygulayarak 17 yıl, 'silahla tehdit' suçundan ise yine takdir indirimiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Daha sonra sanık avukatının fazla ceza tayin edilerek hüküm kurulduğu yönündeki itirazı Yargıtay 1.Ceza Dairesi tarafından yerinde bulunmuş, dosya 'teşebbüsün derecesi' yönünden bozulmuştu.