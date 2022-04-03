ŞİŞLİ'DE BORU PATLADI; SU DOLAN METRO İSTASYONU KAPATILDI - Haberler

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ŞİŞLİ'DE BORU PATLADI; SU DOLAN METRO İSTASYONU KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ'DE BORU PATLADI; SU DOLAN METRO İSTASYONU KAPATILDI

ŞİŞLİ'de İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle metro istasyonuna su doldu.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle metro istasyonuna su doldu. Metronun Şişli girişi kapatılırken, itfaiye ekipleri su vanasını kapatınca su çekildi.

Olay, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla sular yola ve metro istasyonuna aktı. Görevlilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti. Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı. Yolcular diğer duraklara yönlendirildi.

Görüntü dökümü:

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Yola dolan su

İtfaiye ekibinin vanayı kapatması

Metroya akan su

Metronun Şişli girişinin kapatılması

Olay yerindeki güvenlik görevlileri

Vatandaşların başka istasyona yönlendirilmesi

Yoldan suyun içinden geçen araçlar

Genel ve detaylar


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Metro, Şişli, İSKİ, su, Güncel, Haberler

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