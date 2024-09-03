Şişli'de bir plazanın bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Şişli'de bir plazanın bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

19 Mayıs Mahallesi'nde, bir plazanın bodrum katındaki araç bakım servisinin boya fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.