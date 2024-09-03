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Şişli'de bir plazada yangın çıktı

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İstanbul Şişli'de bir plazanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ile yangından kaçarken yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

(İSTANBUL) - İstanbul Şişli'de bir plazanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ile yangından kaçmak istediği sırada düşerek yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Şişli'de 19 Mayıs Mahallesi'nde bir plazanın bodrum katında yangın çıktı. Elektrik panelinden çıktığı belirlenen yangın için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 29 personel ve 9 araçla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ile yangından kaçmak istediği sırada düşerek yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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