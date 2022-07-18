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Son dakika... Şişli'de yabancı uyruklu bir kadın otelde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Altunbaş - Güncel
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Son dakika haber: Şişli'de yabancı uyruklu bir kadın otelde ölü bulundu Şişli'de bir otelde şüpheli ölüm Şişli'de bulunan bir otelde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, yüksekten düşmüş bir vaziyette kaldığı otelde ölü bulundu.

Şişli'de yabancı uyruklu bir kadın otelde ölü bulundu

Şişli'de bir otelde şüpheli ölüm

İSTANBUL - Şişli'de bulunan bir otelde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, yüksekten düşmüş bir vaziyette kaldığı otelde ölü bulundu. Olayla ilgili bir kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokakta bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadının düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polislerin yaptığı incelemenin ardından olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili bir kişi göz altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Güncel

Cumhuriyet Şişli 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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