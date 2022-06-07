Şişli'de bir kişinin cep telefonunu çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Şişli'de bir kişinin cep telefonunu çalan 3 şüpheli yakalandı
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Şişli'de "perdeleme" yöntemiyle bir kişinin cep telefonunun çaldıkları iddia edilen biri 18 yaşından küçük, 3 şüpheli yakalandı.
Şişli'de "perdeleme" yöntemiyle bir kişinin cep telefonunun çaldıkları iddia edilen biri 18 yaşından küçük, 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Şişli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği bağlı ekipler, 4 Haziran'da Halaskargazi Caddesi'nde H.A'nın cep telefonunun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, H.A'nın çevresini saran 3 kişiden birinin, şalını açarak perdeleme yaptığı, zanlılardan birinin telefonu çalarak diğerine verdiğini belirledi.
Yapılan araştırmada kimlikleri belirlenen 2 kadın ile suça karışan 11 yaşındaki çocuk yakalandı.
Cumhuriyet savcısıyla yapılan görüşme sonucunda yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Diğer 2 zanlının Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
Bu arada, olay anı güvenlik çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.