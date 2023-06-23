Şişli'de bıçaklanarak öldürülen Cenk Çağın Ünlü davası: Kardeşin tahliye talebi reddedildi

İstanbul'da bir şarap fabrikasında satış temsilcisi olan Cenk Çağın Ünlü, işe gitmeyince iş arkadaşları 6 Mayıs 2022 günü polise ihbarda bulundu. Çilingirle kapıyı açan polis, Cenk Çağın Ünlü'nün cansız bedenini buldu. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından binadan valizle çıkan kişiyi arayan polis, bu kişinin Beyoğlu'nda bir otele yerleştiğini tespit etti. Oteldeki kişi ise maktulün kardeşi Cem İnan Ünlü çıktı. Ünlü'nün üzerinde olayda kullandığı bıçak da ele geçirilerek gözaltına alındı. Cem İnan Ünlü polise ve savcılıkta susma hakkını kullandı. Tutuklanan kardeş hakkında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Cem İnan Ünlü, ilk duruşmada suçlamayı kabul etmeyerek ağabeyini öldürmediğini, eve gitmediğini ve görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

BERAATİNİ İSTEDİ

TUTUKLULUK DEVAM

İDDİANAME

İddianameye göre, sanık Cem İnan Ünlü okul için bulunduğu Finlandiya'dan dönerek ağabeyinin yanında kalmaya başladı. Cenk Çağın Ünlü'nün işe gitmemesi üzerine çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine polis, çilingirle kapıyı açarak eve girdi. Polis, Cenk Çağın Ünlü'nün cansız bedenini dubleks evin üst kat merdivenin başında yer vaziyette olduğunu buldu. Binanın girişini gören kamera kayıtlarında maktülün 4 Mayıs günü saat 03.09 sıralarında binaya girdiği, sanığın ise sırt çantası, kapüşonlu mont, bir elinde mont, diğerinde poşet bulunur halde ve yüzü maskeli olarak saat 21.01 sıralarında binadan çıktığı tespit edildi. Sanığın gidiş yolu takip edilerek en son Beyoğlu'ndaki oteller kontrol edildi. Sanığın bir otele 5 Mayıs'ta giriş yaptığı ve 7 Mayıs'ta ayrıldığı, yanındaki valiz ve poşeti geri alacağını belirterek otele bıraktığı belirlendi. Sanık Cem İnan Ünlü saat 20.30 sıralarında otele geri dönünce yakalandı. Ünlü'nün üst aramasında bıçak, maktule ait kırılmış kredi kartı ve üstünde bulunan kanlı elbiseler de ele geçirildi. Sanık polis ve savcılıkta susma hakkını kullandı. El koyulan eşya üzerine yapılan DNA incelemesinde sanığın genotip özellikleriyle uyumlu olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu raporunda da 26 kesici alet yarası ve 25 kesik vasıfta yara belirlendi. İddianamede, olayın gerçekleştiği saatin bilinmediği ve olayın neden kaynaklandığının tespit edilemediği kaydedildi. Sanıkta ele geçirilen bıçak ile maktulü çeşitli yerlerinden birden çok kez bıçakladığı, olay yerinde ele geçirilen tirbüşonu da maktülün vücuduna birden fazla kez sapladığı anlatıldı. Sanık Cem İnan Ünlü'ye "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.