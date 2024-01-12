Şişli'de Barakada Başlayan Yangın Hafif Ticari Araça Sıçradı

ŞİŞLİ'de barakada başlayan yangın park halindeki hafif ticari araca sıçradı. Patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi Hudut Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye, göre boş arazide bulunan barakada başlayan yangın büyüyerek park halindeki hafif ticari araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar da meydana gelirken, itfaiye tarafından söndürülen hafif ticari araç ve baraka kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)