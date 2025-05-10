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Şişli'de Bahar Aksu Cinayetinde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

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Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetine ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay anında Elibol'un Aksu'nun çalıştığı otelde keşif yaptığı anlar kaydedildi.

Ali AKSOYER/ Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesinde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 37 yaşındaki Bahar Aksu, sokak ortasında kendisini kaçırmaya çalışan kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. Olaydan sonra polisin başlattığı çalışmalarda eski koca Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polis yeni görüntülere ulaştı.

OTELDE KEŞİF

Rüstem Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Şişli'de Bahar Aksu Cinayetinde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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