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Şişli'de Ayakkabı Hırsızlığı: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Şişli'de Ayakkabı Hırsızlığı: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti
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Şişli Gülbahar Mahallesi'nde bir şüpheli, bir binaya girerek daire önündeki ayakkabıları inceleyip çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞİŞLİ'de bir binaya giren şüpheli, dairenin önünde duran ayakkabıları önce inceledi ardından da numarasını bakıp çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Ekim Pazar günü saat 00.40 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde binaya giren şüpheli, dairenin önündeki ayakkabılara yöneldi. Şüpheli ayakkabıların kalitesini kontrol ettikten sonra numaranın uygun olup olmadığına da baktı. Dakikalarca binada kalıp daire önlerini kontrol eden şüpheli ardından çaldığı ayakkabılarla birlikte uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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