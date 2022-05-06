ŞİŞLİ'DE AYAKKABI BAĞLAMA BAHANESİYLE CÜZDAN ÇALDI - Haberler

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ŞİŞLİ'DE AYAKKABI BAĞLAMA BAHANESİYLE CÜZDAN ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ'de kafede ayakkabı bağcıklarını bağlama bahanesiyle eğilen şüpheli, yerde duran çantanın içindeki cüzdanı çaldı.

ŞİŞLİ'de kafede ayakkabı bağcıklarını bağlama bahanesiyle eğilen şüpheli, yerde duran çantanın içindeki cüzdanı çaldı. Şüpheli 3 arkadaşıyla kafeden kaçarken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Halaskargazi Caddesi'nde geçen hafta kafeye müşteri gibi giren 4 şüpheli kadından biri, masada oturan müşterinin yerdeki çantasını gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri, ayakkabısının bağcığını bağlama bahanesiyle yere eğildi. Yanında bulunan diğer iki şüpheli de görünmemesi için önünü kapattı. Şüpheli, el çabukluğuyla yerde duran çantadan cüzdanı çaldı. Ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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