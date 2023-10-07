Şişli'de iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şişli'de AVM'den hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Şişli'de iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen M.Z'nin 7 bin 700 liralık eşofman çaldığı tespit edildi.

Ekipler kısa sürede şüpheliyi çaldığı malzemelerle yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin mayısta ilçedeki başka bir alışveriş merkezinden 3 bin 747 liralık ürün çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.