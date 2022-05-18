Son dakika haberleri! Şişli'de AVM'deki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinin (AVM) yemek katındaki masada unutulan cep telefonunun alınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs'ta Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki bir AVM'nin yemek katında oturan iki kadından biri kalkarken cep telefonunu masada unuttu.

Durumu fark ederek geri gelen kadınlar, cep telefonunu bulamayınca iş yerine ait güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerden telefonun alındığının belirlenmesi üzerine Şişli Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine giden kadınlar, şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin eşkali ve kimliği belirlendi. Hırsızlığı gerçekleştiren Ö.T. ile yanındaki Ü.B. yakalanırken, çalınan cep telefonu da sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, masadan kalkan kadınların cep telefonunu unutmaları, masanın yanından geçen 3 kişinin telefonu görerek kendi aralarında konuşmaları, bir süre sonra geri gelen şüphelinin etrafına bakarak telefonu alması yer alıyor.