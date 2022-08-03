Şişli'de asayiş denetimi

İstanbul Şişli'de polis ekiplerince genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe mevkisinde 5 sabit nokta ile sokak ve caddelerde narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için 61 personelle uygulama yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Uygulamada biri bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılıktan ve ikisi uyuşturucu suçundan olmak üzere aranan üç kişi yakalandı.

Denetimlerde 784 kişi ile 203 araç ve 113 motosiklet kontrol edildi.