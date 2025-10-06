Haberler

Şişli'de Avukat Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Şişli'de aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, avukat Serdar Öktem, 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öktem, burada yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan tutuksuz sanık Serdar Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
