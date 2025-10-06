Şişli'de aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, avukat Serdar Öktem 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.