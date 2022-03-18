Şişli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
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Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Meşrutiyet Mahallesi Elhan Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel