Şişli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Şişli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
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Şişli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Meşrutiyet Mahallesi Elhan Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

İtfaiye, Yangın, Şişli, Güncel, Haberler

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