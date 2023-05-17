Şişli'de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı
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Şişli'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.
Şişli'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.
Gülbağ Mahallesi Çulluk Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, dairedeki 1'i çocuk yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel