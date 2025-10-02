Şişli'de Elektrikli Araç Zincirleme Kazaya Sebep Oldu: 2 Milyon 300 Bin Lira Değerindeki Araç 4 Araca Çarptı

ŞİŞLİ'de bulunan Çağlayan Şehit Şenol Sağman Alt Geçidi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrik araç, 4 araca çarptı. Zincirleme kazada elektrikli araçta yolcu koltuğunda bulunan doktor Gül K. yaralandı. Kazaya karışan elektrikli aracın değerinin yaklaşık 2 milyon 300 lira olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Çağlayan Şehit Şenol Sağman Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre karayolunda seyir halinde olan 2 milyon 300 bin lira değerindeki elektrikli aracın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektrikli araç, önünde bulunan 4 araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada araçlarda hasar oluştu. Elektrik aracın yolcu koltuğunda bulunan ve özel bir hastanede medikal doktor olarak çalıştığı öğrenilen Gül K. ise kazada hafif yaralandı.

YARALANAN DOKTOR ÇALIŞTIĞI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı doktoru yaptıkları ilk müdahalenin ardından, kaza noktasına yakın bir yerde bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle alt geçit istikametinde metrelerce uzanan araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tutarken, çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.