Şişli'de Akaryakıt İstasyonunda Pompacıya Saldırı: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
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Şişli'de bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Kemal Şimşek'in darbedilmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların istasyonda olan bekçilerin müdahalesine rağmen Şimşek'i dakikalarca darp ettiği ve bir bekçinin tabancasıyla havaya ateş ettiği görülüyor.
ŞİŞLİ'de, akaryakıt istasyonunda, pompacı olarak çalışan Ali Kemal Şimşek'in 2 kişi tarafından darbedilmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların olay sırasında istasyonda olan bekçilerin müdahalesine rağmen Şimşek'i dakikalarca darp etmeye devam ettikleri, bir bekçinin tabancasıyla havaya ateş ettiği görülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel