Şişli'de Akaryakıt İstasyonunda Pompacıya Saldırı: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Şişli'de bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Kemal Şimşek'in darbedilmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların istasyonda olan bekçilerin müdahalesine rağmen Şimşek'i dakikalarca darp ettiği ve bir bekçinin tabancasıyla havaya ateş ettiği görülüyor.