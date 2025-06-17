Şişli'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
Şişli'de D-100 kara yolu kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay nedeniyle Edirne istikameti yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
Şişli'de D-100 kara yolunun kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esentepe Mahallesi Tevfik Erdönmez Paşa Sokak'taki ağaçlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, yangın nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde önlem alarak, trafiği kontrollü şekilde sağladı.
İtfaiye ekipleri, yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel