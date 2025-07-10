Şişli'de Ağaç Devrildi, İki Otomobil Zarar Gördü

Şişli'de Ağaç Devrildi, İki Otomobil Zarar Gördü
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Şişli'de Vali Konağı Caddesi'nde devrilen çınar ağacı iki park halindeki otomobilin üzerine düştü ve trafik sıkışıklığına neden oldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şişli'de ağacın devrilmesi sonucu 2 otomobil zarar gördü, trafiğe kapanan caddede araç yoğunluğu oluştu.

Vali Konağı Caddesi'ndeki çınar ağacı bilinmeyen nedenle devrilerek park halindeki iki otomobilin üzerine ve yola düştü. Otomobillerde hasar oluşurken, yol trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ağacı kaldırma çalışması başlatırken, polis de caddenin trafiğe kapanması nedeniyle ulaşımı ara sokaklara yönlendirdi.

Çalışmalar sırasında bölgede oluşan trafik yoğunluğu, ağacın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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