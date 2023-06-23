Şişli'de ağabeyini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Ağabeyini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık için akıl sağlığı raporu bekleniyor

Mahkeme sanığın tahliye talebini reddetti

İSTANBUL - Şişli'de ağabeyini çeşitli yerlerinden birden çok kez bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanığın akıl sağlığı durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Şişli'de 6 Mayıs 2022'de ağabeyi Cenk Çağın Ünlü'yü çeşitli yerlerinden birden çok kez bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Cem İnan Ünlü'nün yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cem İnan Ünlü ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanığın ve maktulün annesi Göksen Ünlü de müşteki olarak katıldı.

"İki evladımdan birini kaybettim, birinin de yaşaması için çırpınıyorum"

Duruşmada sanık çocuğuna yardımcı olabilmek ve olayları aydınlatabilmek için şikayetçi olduğunu belirten anne Ünlü'nün mahkemeye yazdığı beyanını avukatı okudu. Yazılan mektupta, " Oğlumun iddialarını çaresizlikle izliyorum. Yüzlerce kişiyi yetiştirmiş emekli bir öğretmen olarak kendi yavruma çare olamamamın çaresizliğini yaşıyorum. İki evladımdan birini kaybettim, birinin de yaşaması için çırpınıyorum. Eğer bu işi yaptıysa ve akıl sağlığı da yerindeyse hak ettiği cezayı almalıdır, yapmadıysa da takdir mahkemenindir" ifadelerine yer verildi. Müşteki avukatı ise sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasını talep etti.

Savunma yapan sanık Cem İnan Ünlü, suçsuz olduğunu söyleyerek mahkemeden beraatını talep etti. Sanık avukatı da suçun işlendiğine ilişkin somut bir delil olmadığını söyleyerek tahliyesini veya tedavi altına alınmasını talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanığın akıl sağlığı durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cem İnan Ünlü'nün okul için bulunduğu Finlandiya'dan dönerek ağabeyi Cenk Çağın Ünlü'nün yanında kalmaya başladığı, bir süre işe gitmemesi üzerine çalışma arkadaşlarının ihbarda bulunduğu ve Cenk Çağın Ünlü'nün cansız bedeninin dubleks evin üst kat merdivenin başında bulunduğu anlatıldı.

Şüphelinin gidiş yolunun takip edilerek en son Beyoğlu'ndaki otellerin kontrol edildiğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelinin otele geri dönünce yakalandığı, üst aramasında bıçak, maktule ait kırılmış kredi kartı kanlı elbiseler bulunduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen iddianamede, 26 kesici alet yarası ve 25 kesik vasıfta yara belirlendiği, olayın gerçekleştiği saatin bilinmediği ve olayın neden kaynaklandığının tespit edilemediği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Cem İnan Ünlü'nün 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.