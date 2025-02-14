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Şişli'de 8 Katlı Binada Yangın Çıktı

Şişli'de 8 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Şişli Gülbahar Mahallesi'nde bir apartmanın balkonunda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda bina sakinleri tahliye edildi.

Şişli'de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gülbahar Mahallesi Karanfil Yorulmaz Sokak'ta 8 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin balkonunda kombiden kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri tahliye edildi.

Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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