Şişli'de 8 Katlı Binada Yangın Çıktı
Şişli Gülbahar Mahallesi'nde bir apartmanın balkonunda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda bina sakinleri tahliye edildi.
Şişli'de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gülbahar Mahallesi Karanfil Yorulmaz Sokak'ta 8 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin balkonunda kombiden kaynaklanan yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri tahliye edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel