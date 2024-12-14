Şişli'de 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
Şişli'nin Merkez Mahallesi'nde bir binanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Şişli'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Mahallesi Reha Yurdakul Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri bina sakinlerini tahliye ettikten sonra yangını söndürdü.
Çatı katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel