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Şişli'de 5 Katlı Binada Yangın: 10 Kişi Kurtarıldı

Şişli'de 5 Katlı Binada Yangın: 10 Kişi Kurtarıldı
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Şişli'de bir binanın dördüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahsur kalan 8 kişi ve 2 kedi kurtarıldı.

Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Meşrutiyet Mahallesi Akkirman Sokak'taki binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binanın üst katında mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi ve 2 kediyi kurtardı.

Bu arada bir itfaiye eri, kurtarılan vatandaşlardan birine üşüdüğü için montunu ve kaskını verdi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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