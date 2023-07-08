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Şişli'de 5 Katlı Binada Çıkan Yangın Sonucu Kadın Kurtarıldı

Şişli'de 5 Katlı Binada Çıkan Yangın Sonucu Kadın Kurtarıldı

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Şişli'de 5 katlı bir binada çıkan yangın sonucu alevler arasında mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında kadının torunu ise binadan hızla uzaklaştı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

ŞİŞLİ'de 5 katlı binada çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Alev alev yanan dairede mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın çıktığı dakikalarda kadının torununu ise binadan hızla uzaklaştığı belirtildi.İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. Yanan dairede yaşadığı öğrenilen bir kadın itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Öte yandan yangın sırasında kadının torununun hızla binadan çıkarak uzaklaştığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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