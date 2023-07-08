Şişli'de 5 Katlı Binada Çıkan Yangın Sonucu Kadın Kurtarıldı

Şişli'de 5 katlı bir binada çıkan yangın sonucu alevler arasında mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında kadının torunu ise binadan hızla uzaklaştı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.