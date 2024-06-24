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Şişli'de 5 Katlı Apartmanda Çıkan Yangında Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

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Mecidiyeköy Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'taki 5 katlı binanın 2. katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 4 kişi ve 2 evcil hayvan kurtarıldı. Dumandan etkilenenler ambulansta müdahale edildi.

Şişli'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mecidiyeköy Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'taki 5 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi ile 2 evcil hayvanı, merdiven yardımıyla kurtardı.

Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın binada hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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