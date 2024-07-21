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Şişli'de 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

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Teşvikiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Teşvikiye Mahallesi Kıvanç Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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