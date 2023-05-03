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Şişli'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Şişli'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Güncel Haberler

İstanbul Şişli'de otomobilin çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Şişli'de otomobilin çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, önce kaldırımdaki ağaçlara, ardından 3 kişiye çarptı.

Otomobilin çarptığı 3 kişi hafif yaralanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, otomobilin caddede ilerlerken kaldırımdaki ağaçlara, ardından bu kişilere çarptığı yer alıyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

Mecidiyeköy İstanbul Şişli Güncel Haberler

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