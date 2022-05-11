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Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Erzurum'un Olur ilçesinde sisli dağların yeşille bütünleşmesiyle ortaya çıkan görüntüler adeta büyülüyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde sisli dağların yeşille bütünleşmesiyle ortaya çıkan görüntüler adeta büyülüyor.

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü ilkbaharın gelmesiyle yeşile büründü. Sisli dağların yeşille bütünleşmesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya ve Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Polat'ın kadrajına yansıyan görüntüler izleyenleri mest ediyor.

Yeşilin her tonunu görmenin mümkün olduğu Ormanağzı köyünün muhteşem manzarası havadan da görüntülendi.

(Özge Bozo - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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