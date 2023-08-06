Şişli Bomonti Tüneli'nde Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti
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Şişli Bomonti Tüneli'nde bir kişinin yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Şişli Bomonti Tüneli'nde bir kişinin yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ağustos'ta akşam saatlerinde Bomonti Tüneli'nde yürüyen E.Ş'nin ölüme ilişkin çalışma başlattı.
Tüneldeki güvenlik kamera kaydı görüntülerini detaylı inceleyen ekipler, E.Ş'nin tünelde yürürken koşmaya başladığı ve aniden yüzüstü düştüğünü tespit etti.
E.Ş'nin oğlu T.Ş. ekiplere babasının kalp hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü anlattı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede E.Ş'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirildi.
Olay güvenlik kamerasına yansıdı.