Şişli Bomonti Tüneli'nde Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Şişli Bomonti Tüneli'nde bir kişinin yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.