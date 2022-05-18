Şişli Belediyesi, 19 Mayıs'ını, milli mücadele ruhuna yaraşır bir coşkuyla kutlayacak - Haberler

ŞİŞLİ, İSTANBUL (Bültenler) - 16 Mayıs 1919 tarihinde şu anda müze olarak kullanılan evinden çıkıp Samsun'a hareket eden vapura binerek kurtuluş yolunda ilk adımı attı.

Milli mücadelenin ilk kıvılcımının atıldığı Şişli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, milli mücadele ruhuna yaraşır bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Şişli Belediyesi, 19 Mayıs'ın 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Perşembe günü kutlamalarının buluşma adresi Halaskargazi Caddesi'ndeki Şişli Atatürk Evi Müzesi'nin önü olacak. Saat 19.30'da Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de en önde eşlik edeceği 19 Mayıs Korteji, ellerinde meşalelerle Maçka Demokrasi Parkı'na kadar yürüyecek. 19 Mayıs coşkusu, Bukalemun grubunun Maçka Demokrasi Parkı'nda saat 20.30'da vereceği Senfonik Anadolu Rock Konseri ile doruğa çıkacak.

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