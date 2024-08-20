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Sisler arasında mest eden manzara: Zor Sıra Dağları böyle görüntülendi

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Iğdır ile Ağrı sınırı arasında uzanan ve yoğun sisler altında saklı kalmış Zor Sıra Dağların muhteşem görüntüsü havadan görüntülendi. Dağların çevresindeki sisler, bölgenin doğal güzelliklerini ve coğrafi çeşitliliğini gözler önüne sererken, bölgeye özgü eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.

Sisler arasında mest eden manzara: Zor Sıra Dağları böyle görüntülendi

IĞDIR - Iğdır ile Ağrı sınırı arasında uzanan ve yoğun sisler altında saklı kalmış Zor Sıra Dağların muhteşem görüntüsü havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en doğusunda, İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Iğdır, iklimi ile dikkat çektiği gibi sıra sıra uzanan dağları ile de önemli bir konumda yer alıyor.

Kentin güneyinde yaklaşık olarak 3196 metre rakımda yer alan Iğdır Zor Dağı, sıra dağları ile doğaseverlerin ilgi odağı olmuş durumda. Yaz mevsiminde görüntülenen dağların zirvelerine yükselen sislerin, Zor Sıra Dağları'nın oluşturduğu muhteşem görüntü dikkat çekiyor. Dağların çevresindeki sisler, bölgenin doğal güzelliklerini ve coğrafi çeşitliliğini gözler önüne sererken, bölgeye özgü eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Iğdır Ağrı Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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