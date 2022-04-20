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Sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi

Küre Dağları sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Küre Dağları sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu ve Esentepe mevkisinde yer alan Yaralıgöz Dağı'nın çevresinde sis etkili oldu.

Sisin vadiye çökmesiyle Yaralıgöz Dağı ile yüksek kesimler sisin üzerinde kaldı.

AA muhabiri, sisle kaplanan Küre Dağları'nı, drone ile görüntüledi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, yoğun bir kışın ardından doğanın canlanmaya başladığını belirterek, "2 metrelik kar yağışının ardından karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı. Önce yapraklı ağaçlar tomurcuklanıyor sonra da çiçekler açmaya başlıyor. Doğa kendini canlandırmaya başlarken sis bu coğrafyaya çok ayrı bir güzellik katıyor. Buralarda bu sisi izlemek, hissetmek her şeye değer. Küre dağları sisle çok güzel." dedi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Toros Dağları, Bozkurt, Güncel, Haberler

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