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Sisle Kaplanan Ilgaz Dağı'nın Büyüleyici Görüntüleri

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Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Ilgaz Dağı, kar yağışının ardından sisle kaplandı. Dronla kaydedilen bu eşsiz manzara, beyaz örtüyle kaplı çam ağaçlarının üzerine yayılan sisin oluşturduğu güzel görüntülerle dikkat çekti.

Sisle kaplanan Ilgaz Dağı, dronla kaydedildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Ilgaz Dağı'nda sis etkisini gösterdi.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçlarının üzerine yayılan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.

Sisle Kaplanan Ilgaz Dağı'nın Büyüleyici Görüntüleri
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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