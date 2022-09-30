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Şişkinlik şikayeti bulunan hastanın karnından 20 santimetrelik kist alındı

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Şişkinlik şikayeti bulunan hastanın karnından 20 santimetrelik kist alındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın karnından 20 santimetre çapında kist çıkarıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın karnından 20 santimetre çapında kist çıkarıldı.

Karnında şişkinlik ve ağrı şikayetiyle Nallıhan Devlet Hastanesine başvuran 53 yaşındaki Suna A'ya (53) yapılan tetkiklerde, karnında yumurtalık kisti tespit edildi.

Kistin alınmasına karar verilmesinin ardından kadın doğum uzmanı Dr. Beyza Bellisoy ve ekibi tarafından ameliyat edilen Suna A, açık cerrahi yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Bellisoy, AA muhabirine, hastanın yumurtalık kistlerinin aşırı büyüme gösterip organlara aşırı baskı yapmadığı sürece belirti vermeyebileceğini söyledi.

Kistlerin oluşturduğu en büyük riskin, ağırlığı ve büyüklüğü nedeniyle beslenmenin bozulup yumurtalık dokusuna hasar vermesi olduğunu anlatan Bellisoy, "Karnından 20 santimetrelik kisti alarak hastamızı sağlığına kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Bu önemli bir başarı ve bu başarının arkasında canla başla çalışan ekip var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel

Nallıhan Ankara Güncel Haberler

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