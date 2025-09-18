Sisi ve Kral Felipe'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

KAHİRE, 18 Eylül (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İspanya Kralı 6. Felipe, Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılması çağrısında bulundu.

İki lider, çarşamba günü Mısır'daki İttihadiye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirdikleri görüşmede Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştireceği ve Avrupa'ya doğru yasadışı göçü tetikleyebileceği uyarısında bulundu. İsrail'in yerleşim alanlarını genişletmesini ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ilhak etme tehditlerini de kınayan liderler, bu eylemleri "uluslararası hukukun açık ihlali" diye nitelendirdi.

Sisi, Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni tanıması da dahil olmak üzere İspanya'nın adil ve kapsamlı bir Ortadoğu barışına verdiği destekten övgüyle bahsetti. Kral 6. Felipe ise Mısır'ın son iki yıldır Gazze'de ateşkesin sağlanması ve yeniden inşa planlarının hazırlanması için yürüttüğü çabaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.

"Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasına yönelik girişimleri kesin bir dille reddettiklerini" de yineleyen liderler, bu girişimlerin hem Filistinlilerin haklarını hem de komşu ülkelerin güvenliğini etkileyeceğini kaydetti.