Mısır ve Sudan, Sudan halkına karşı işlenen suçların faillerinin hesap vermesi çağrısı yaptı

Güncelleme:
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan halkına destek çabalarını yoğunlaştırma ve işlenen suçları durdurma konusunda mutabık kaldı. Görüşmede Sudan'daki insani koşullar ele alındı ve Mısır'ın Sudan'a verdiği destek vurgulandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan halkına destek çabalarının yoğunlaştırılmasının ve onlara karşı işlenen suçların durdurularak sorumluların hesap vermesinin gerekliliği konusunda mutabık kaldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, bugün başkent Kahire'ye gelen Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Burhan'ı kabul etti.

Sudan'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede her iki taraf da, devam eden çatışmanın sonucu olarak Sudan halkının karşı karşıya kaldığı ağır insani koşulların gölgesinde Sudan halkına destek ve yardım sağlama çabalarını yoğunlaştırmanın önemi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, Sudan halkına karşı işlenen suçların durdurulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin Sudan'ın birliğini, egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını desteklediğini belirterek, Mısır'ın bu bağlamda mümkün olan her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu söyledi.

Burhan da Mısır'ın Sudan'a verdiği sürekli desteği ve Sudan'daki mevcut krizi sona erdirmeye yönelik çabaları takdirle karşıladığını dile getirerek, bunun iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıttığını ifade etti.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
