Sisi: İsrail'in Uygulamaları Barış Anlaşmalarını Tehlikeye Atıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in bölgedeki uygulamalarının yeni barış anlaşmalarına yol açmayacağını, mevcut anlaşmaları da tehlikeye atabileceğini söyledi.

Sisi, İsrail'in, Doha'da Hamas üyelerini hedef alan saldırısının ardından Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, " İsrail'in uygulamaları tüm kırmızı çizgileri aştı." dedi.

İsrail'in tavrının gerginliği tırmandırma potansiyeli taşıdığını ve Tel Aviv'in tüm ateşkes çabalarını sabote ettiğini belirten Sisi, "Bu İsrail küstahlığı, zirve ülkelerinin tek taraflı düzenlemeleri engellemek için işbirliği vizyonu geliştirmesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail halkına da seslenen Sisi, "İsrail'in yaptıkları yeni barış anlaşmalarına yol açmadığı gibi mevcut olanları da akamate uğratabilir." uyarısında bulundu.