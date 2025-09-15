Haberler

Sisi: İsrail'in Uygulamaları Barış Anlaşmalarını Tehlikeye Atıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in eylemlerinin yeni barış anlaşmalarına yol açmayacağını ve mevcut anlaşmaları tehdit edebileceğini belirtti. Sisi, İsrail'in davranışlarının gerginliği artırma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in bölgedeki uygulamalarının yeni barış anlaşmalarına yol açmayacağını, mevcut anlaşmaları da tehlikeye atabileceğini söyledi.

Sisi, İsrail'in, Doha'da Hamas üyelerini hedef alan saldırısının ardından Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, " İsrail'in uygulamaları tüm kırmızı çizgileri aştı." dedi.

İsrail'in tavrının gerginliği tırmandırma potansiyeli taşıdığını ve Tel Aviv'in tüm ateşkes çabalarını sabote ettiğini belirten Sisi, "Bu İsrail küstahlığı, zirve ülkelerinin tek taraflı düzenlemeleri engellemek için işbirliği vizyonu geliştirmesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail halkına da seslenen Sisi, "İsrail'in yaptıkları yeni barış anlaşmalarına yol açmadığı gibi mevcut olanları da akamate uğratabilir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıttaydı! Ünlü İngiliz sunucu müjdeli haberi duştayken aldı

Kamera kayıttaydı! Ünlü sunucu müjdeli haberi duştayken aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.