Sisi, İran ile İsrail Arasındaki Ateşkesi Pekiştirme Üzerine Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a Tahran ile Tel Aviv arasında yapılan ateşkesi pekiştirmenin önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ve Pezeşkiyan telefon görüşmesi yaptı.

Ateşkes ilanından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sisi, alınan ateşkes kararının pekiştirilmesi ve buna bağlı kalmanın önemine dikkati çekti.

Açıklamada, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar sürecinde taraflara sükunetin sağlanması için Mısır tarafından yürütülen diplomatik çabaların aktarıldığı belirtildi.

Sisi'nin telefon görüşmesinde Mısır'ın Katar'ı hedef alan son İran füze saldırısını kati olarak reddettiğini ifade ettiği kaydedilen açıklamada, Mısır'ın özellikle Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere devletlerin egemenliğini baltalayan her türlü eylemi kınadığının vurgulandığı paylaşıldı.