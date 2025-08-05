Sisi: Gazze’deki Savaş Açlık ve Soykırım Hedefli

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'deki savaşın artık açlık ve soykırım hedeflediğini belirtirken, insani yardımların ulaşımındaki engelleri vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının artık açlık, soykırım ve Filistin davasının tasfiyesini hedefleyen bir savaşa dönüştüğünü söyledi.

Sisi, Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'deki Filistinlilerin sistematik bir soykırıma maruz kaldığını vurgulayan Sisi, "Gazze savaşı artık siyasi hedeflere ulaşmak ya da rehinelerin serbest bırakılması için değil, açlık, soykırım ve Filistin davasının tasfiyesi için yürütülen bir savaşa dönüşmüştür." dedi.

"Mısır topraklarında, Gazze'ye girmeye hazır 5 binden fazla yardım tırı bulunuyor"

Sisi, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasında yaşanan engellemelere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Mısır topraklarında Gazze'ye girmeye hazır 5 binden fazla yardım tırı bulunuyor. Ancak İsrail geçiş noktalarının kontrolünü elinde tutuyor ve Filistin tarafındaki geçişe izin vermiyor."

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
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