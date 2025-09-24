Haberler

Sisi'den Trump'a Gazze Şeridi'ndeki Barış Çabalarına Destek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'da barışı sağlama çabalarını ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurmaya yönelik önerilerini takdir etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurmaya yönelik çabalarını takdir ettiği ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve İslam ülkeleri liderleriyle yaptığı toplantıdaki önerilerinin "gelecek dönemde barışın sağlanması için üzerine inşa edilebilecek önemli bir temel" olduğunu belirtti.

Sisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde süren savaşı durdurmaya yönelik çabaları için ABD Başkanı Donald Trump'ı özellikle takdir ediyorum; ayrıca Ortadoğu'da barışı sağlama yönündeki genel gayretlerini de değerli buluyorum." ifadelerine yer verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı şunları kaydetti:

"Dün (Trump'ın) New York'ta bazı Arap ve İslam ülkesi liderleriyle yaptığı toplantıda ortaya koyduğu önerileri takdir ediyoruz; bunların önümüzdeki dönemde barışın sağlanması için üzerine inşa edilebilecek önemli bir temel olduğunu düşünüyorum."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumunun Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, BM Genel Merkezi'nde dün ABD ile Türkiye dahil İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 8 devletin katıldığı çok taraflı zirve gerçekleştirilmişti.

Zirvenin ortak bildirisinde, Gazze'de acil ateşkes vurgusu yapılırken, Gazze Şeridi'ndeki dayanılmaz duruma, insani felaket ile yüksek can kayıplarına, bunun bölge üzerindeki ciddi sonuçlarına ve tüm İslam dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekilmişti.

Kaynak: AA
