Sisi'den Trump'a Acil Çağrı: Gazze'ye Yardım Gönderilsin

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma ve bölgeye insani yardım ulaştırma çağrısında bulundu.

Mısır devlet televizyonuna konuşan Sisi, Gazze'ye saldırıların durdurulmasının önemine vurgu yaptı.

Sisi konuşmasında, "Başkan Trump'a özel bir çağrıda bulunuyorum çünkü şahsen savaşı durdurabilecek tek kişinin o olduğuna inanıyorum. Trump'tan, Gazze'deki savaşı durdurmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için elinden gelen her türlü çabayı göstermesini rica ediyorum." dedi.

Gazze'de savaşı bitirmenin vaktinin geldiğini belirten Sisi, "Gazze Şeridi'ndeki şartlar trajik ve durum katlanılmaz hale geldi. Gazze'ye mümkün olan en büyük miktarda gıda ve tıbbi yardım ulaştırılmalı, Filistinlilerin acılarına son vermek için mümkün olan her şey yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sisi, ülkesinin Gazze'ye yardım ulaştırma konusunda üstlendiği role dikkati çekerek, Mısır'ın İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarını durdurmak için çözüm bulmaya istekli olduğunu kaydetti.

Gazze"açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze'de bugüne kadar açlıktan 88'i çocuk 147 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 821 Filistinli hayatını kaybetti, 144 bin 851 kişi de yaralandı.

Öte yandan İsrail, gelen uluslararası baskıların ardından Gazze'de saldırılarına "insani ara" verme kararı aldığını açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "insani aranın" İsrail kara birliklerinin bulunmadığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesi, orta kesimde yer alan Deyr el-Belah ve Gazze kentinde bir sonraki duyuruya kadar her gün uygulanacağı iddia edilmişti.

Gazze'ye, uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan, un, şeker ve konserve içeren yardımın İsrail uçakları tarafından havadan atılacağı iddia edilmişti.